Strade e sottopassi chiusi per allagamenti a Olbia

Traffico in tilt e disagi a Olbia a causa delle abbondanti piogge della notte e della mattinata, che hanno fatto registrare alcuni allagamenti. Non si rilevano danni gravi, ma la situazione ha imposto la chiusura di via del Melograno, via degli Ulivi del sottopasso di via Escriva' e di via Ambalagi, con conseguenti disagi per il traffico veicolare, per i mezzi pubblici e all'ingresso delle scuole. Alcune persone sono rimaste bloccate nella propria auto e sono state soccorse dai vigili del fuoco, che stanno operando con 15 squadre: oltre ai pompieri di Olbia, sono arrivati rinforzi da Arzachena e da Sassari. C'è preoccupazione anche per i livelli dei fiumi, in particolare per il Seligheddu. Il maltempo ha poi prodotto l'interruzione dell'energia elettrica: diversi fulmini hanno mandato in tilt alcune centraline e hanno dato luogo a principi di incendi subito domati. Uno ha colpito anche il distaccamento a terra dei vigili del fuoco, in via Basa, ma senza conseguenze.