Un violento nubifragio si è abbattuto su Catania nella serata di ieri, giovedì 4 ottobre. In città oggi le scuole resteranno chiuse. Lo ha deciso il sindaco Salvo Pogliese: “Ho dato disposizioni affinché, in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Catania, le lezioni vengano sospese per consentire ai nostri tecnici di effettuare sopralluoghi nelle strutture e verificare eventuali danni provocati dalle due bombe d'acqua abbattutesi su Catania, ieri e oggi, e da ulteriori temporali previsti nelle prossime ore”, ha comunicato il primo cittadino della città etnea attraverso i social.

Per oggi la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla, ma si è deciso comunque di effettuare una verifica degli edifici scolastici per constatare eventuali danni arrecati dalla forte pioggia.

I disagi

Si fa la conta dei danni a Catania, all'indomani del violento nubifragio che ieri ha trasformato alcune arterie della città, come la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall'acqua. Inoltre, all'interno Tribunale, in alcune zone dell'ex Pretura di via Crispi, pioveva a dirotto. Come è d'abitudine in questi tempi, ormai, il tutto è testimoniato da video finiti in rete o sui social network. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati già 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa di essere eseguiti. Le zone maggiormente colpite sono quelle industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria Goretti e la Plaia.

Data ultima modifica 05 ottobre 2018 ore 10:19