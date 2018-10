Comune Verona approva una mozione anti aborto. A favore capogruppo Pd

Il testo dichiara la "città a favore della vita" e prevede finanziamenti ad associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Protesta di "Non Una di Meno". Polemiche per voto a favore dell'esponente dem. Martina: "La 194 non si tocca, non può esserci ambiguità"