Maltempo Calabria, a Lamezia Terme morti una donna e figlio di 7 anni

Una madre e il suo bambino di 7 anni sono morti in Calabria a causa del maltempo che sta imperversando in tutto il Sud Italia (LE PREVISIONI). Smentita la notizia della morte del secondo figlio della donna, di 2 anni, ancora disperso. I tre sarebbero rimasti impantanati nella loro auto nella zona di Lamezia Terme. I vigili del fuoco li cercavano da ieri sera e hanno trovato la vettura vuota. Le vittime sono state ritrovate nel letto del torrente Cantagallo nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Tutta la regione sta vivendo momenti drammatici in queste ore, tra torrenti in piena, frane e crolli (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE FOTO).

L'allarme lanciato dal marito

Nel corso della notte era stato il marito della donna a lanciare l'allarme. L'uomo ha chiamato i vigili del fuoco informandoli del mancato rientro a casa dei suoi familiari. L'auto sulla quale viaggiava la donna è stata trovata con le quattro frecce accese, dentro non c'era nessuno.

Crolla un ponte, esonda un torrente

La zona di Lamezia Terme è la più colpita in assoluto dal maltempo (METEO). Il ponte delle Grazie, sulla strada provinciale 19, nel comune di Curinga, nel Lametino, è crollato in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia di Catanzaro. Numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Sulla stessa provinciale un ulteriore smottamento ha interessato due vetture. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non si sono registrati danni a persone. Sempre nel Lametino, è esondato il torrente Cantagalli. In alcune zone gli abitanti hanno dovuto raggiungere i piani superiori dei palazzi per mettersi in salvo. Le strade completamente allagate rendono impossibile il transito delle auto e i pompieri hanno utilizzato i gommoni per gli interventi. Chi non ha potuto raggiungere le proprie abitazioni è stato ospitato nei locali del centro commerciale Due Mari.

Disagi in tutta la Calabria

Anche le altreprovince della Calabria sono state colpite da una violenta ondata di maltempo. In sole sei ore, su alcune zone della Calabria, soprattutto sulla provincia di Catanzaro, sono caduti 300 millilitri d'acqua e 370 nell'arco delle 24 ore. Il dato è stato riferito dal responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi. Già stamani Tansi è stato collegato in teleconferenza con il capo nazionale della protezione civile Angelo Borrelli e con il direttore dell'ufficio emergenze del Dipartimento Luigi D'Angelo per un primo esame della situazione. Numerose le richieste di soccorso giunte al 115 dei vari comandi della regione. Circa 200 i vigili del fuoco impegnati. Numerosi centri sono alle prese con allagamenti e torrenti esondati. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, situazione difficile nelle zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Colpita anche la piana di Gioia Tauro e Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Forti temporali interessano anche il Crotonese in particolar modo le zone tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina.

Il nubifragio a Catania

Anche la Sicilia orientale è alle prese con il maltempo. Si fa la conta dei danni a Catania all'indomani del violento nubifragio che ieri ha trasformato alcune arterie della città, come la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, con le auto parcheggiate quasi coperte dall'acqua. Coinvolta anche la sede distaccata del Tribunale. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati già 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa di essere eseguiti. Le zone maggiormente colpite sono quelle Industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria Goretti e la Plaia.

Scuole chiuse e treni fermi

Nel capoluogo etneo le scuole sono chiuse ed è allerta gialla dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. Niente lezioni nemmeno a Catanzaro, Crotone e Soverato dove l'allerta meteo è arancione. Dalle 8.40 è sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Botricello e Crotone, sulla linea ionica per l'allagamento dei binari. Attivato un servizio sostitutivo con autobus. Lo rende noto Rfi. La circolazione ferroviaria è al momento caratterizzata dai disagi. Alle 8 è ripresa tra Lamezia e Catanzaro Lido, dove era stata sospesa alle 4.50 per una frana sui binari fra Marcellinara e Feroleto. Si registrano rallentamenti sulle linee Tirrenica e Jonica, per guasti agli impianti di circolazione: fino a 50 minuti tra Lamezia Terme e Reggio Calabria, e fino a un'ora tra Sibari, Catanzaro Lido e Reggio Calabria. Allagamenti e pompieri in azione anche sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

