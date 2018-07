Marchionne, niente funerali pubblici. Fca lo ricorderà con 2 cerimonie

L'ultimo saluto a Sergio Marchionne (CHI ERA - LE FRASI - LE AUTO) si terrà in forma privata. Non sono previsti funerali pubblici del manager: le aziende del gruppo Agnelli - Exor, Fca, Cnh, Ferrari e Juventus - ricorderanno l'ex amministratore delegato di Fca a settembre in due cerimonie che si terranno, in momenti diversi, a Torino e ad Auburn Hills, la città del Michigan dove ha sede Chrysler.



L'addio a Sergio Marchionne

Sergio Marchionne è morto all'età di 66 anni oggi, 25 luglio, a Zurigo, dove era ricoverato dal 28 giugno scorso per un'operazione alla spalla destra. Complicazioni emerse nel corso della convalescenza avevano fatto precipitare le sue condizioni di salute. "Sergio, l'amico, l'uomo, se n'è andato", sono state le prime parole di John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli. L'ultima uscita pubblica di Sergio Marchionne il 26 giugno (VIDEO), quando intervenne a Roma alla presentazione della Jeep "Wrangler" fornita all'Arma dei carabinieri.

Durante una drammatica giornata, sabato scorso, i cda di Fca, Cnh e Ferrari, convocati d'urgenza, avevano reso noti i nomi dei successori di Marchionne al vertice delle società: Mike Manley per Fca, Suzanne Heywood in Cnh e Louis Camilleri in Ferrari. Marchionne sarà ricordato come l'imprenditore che, attraverso piani industriali ambiziosi, ha salvato la Fiat dal fallimento nel 2004 e l'ha trasformata nel settimo gruppo automobilistico mondiale (LA FOTOSTORIA). Quasi per uno scherzo del destino, proprio oggi il cda ha approvato i dati trimestrali con il risultato del 'debito zero". Un risultato definito da Fca "una pietra miliare per il gruppo" (LE AUTO DELL'ERA MARCHIONNE).