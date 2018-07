Addio a Sergio Marchionne, il manager che cambiò la Fiat

Sergio Marchionne è morto (CHI ERA - LE FRASI - LE AUTO). L'ex ad di Fca, 66 anni, si è spento a Zurigo dove era ricoverato dal mese di giugno; le sue condizioni erano state dichiarate gravissime nei giorni scorsi.

"L'uomo, l'amico se ne è andato"

"E' accaduto purtroppo quello che temevamo. Sergio, l'amico, l'uomo, se n'è andato", sono state le prime parole di John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, che lo aveva di recente definito come un "leader illuminato". "Io e la mia famiglia gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler" ha aggiunto, ribadendo le parole già pronunciate il giorno dell'aggravarsi delle condizioni dell'ex ad.

L'uomo che ha rivoluzionato Fiat

Sarà ricordato come l'imprenditore che nel 2004 ha salvato la Fiat dal fallimento e l'ha trasformata nel settimo gruppo automobilistico mondiale. Ma è anche l'uomo dei piani industriali ambiziosi, "non per deboli di cuore", presentati con il sottofondo musicale del jazzista afroamericano Bobby McFerrin. Passeranno alla storia l'acceso scontro sindacale nelle fabbriche, la svolta nelle relazioni industriali con l'uscita da Confindustria, l'alleanza con Chrysler benedetta dalla Casa Bianca. Nel 2008, l'anno prima dell'acquisto di Chrysler, Fiat vendeva poco più di 2 milioni di mezzi, tra auto e veicoli commerciali, mentre adesso punta a chiudere il 2018 con quasi 7 milioni di immatricolazioni, un traguardo impensabile senza i marchi Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, portati in dote con il l'operazione Fca.

L'ultima uscita il 26 giugno

L'ultima uscita pubblica di Sergio Marchionne risale a meno di un mese fa. Era il 26 giugno e il manager di Fca intervenne a Roma alla presentazione della Jeep 'Wrangler' fornita all'Arma dei carabinieri. In quell'occasione, Marchionne aveva parlato con i giornalisti e aveva raccontato di essere stato quella stessa mattina a Maranello per vedere il Sud della Ferrari. Per la commercializzazione "ci vorranno un paio d'anni", aveva previsto. Marchionne si era poi soffermato sui dazi. "Io capisco la posizione di Trump, politicamente la capisco", aveva detto, e aveva spiegato: "Credo che bisogna correggere delle anomalie negli scambi commerciali a livello internazionale. E lui ha una forza straordinariamente diretta nel cercare di correggerli, è immediato. L'obiettivo alla fine sarà un altro: credo che ci sarà una base su cui ristabilire un equilibrio diverso da quello di adesso".

