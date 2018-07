È morto Sergio Marchionne. DIRETTA

Sindaco di Amatrice: "Sarà grazie a lui se inaugureremo una nuova scuola"

"Sergio Marchionne è stato per Amatrice un fratello, un amico, un punto di riferimento. La sua scomparsa mi addolora enormemente, non dimenticheremo mai il suo impegno per la nostra terra". Lo scrive in una nota il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, ricordando l'imprenditore che, alla guida della Ferrari, organizzò una raccolta fondi per finanziare la nuova scuola del borgo reatino distrutto dal terremoto 2016. "Se abbiamo la nostra scuola, che sarà inaugurata nel prossimo settembre - ha proseguito Palombini - lo dobbiamo al suo grande cuore, alla sua generosità, alla sua solidarietà. Esprimo alla sua famiglia la mia vicinanza come Sindaco e come cittadino, ciò che

quest'uomo ha fatto per la nostra comunità è testimonianza del suo grande spessore morale".