La mostra permette ai visitatori di immergersi nel mondo dell’Aurelia aurita, conosciuta anche come medusa quadrifoglio, e di capire meglio come riesca a beneficiare del riscaldamento globale: “Siamo in questa situazione folle, imprevista e incomprensibile in cui siamo in competizione con le meduse. E sono loro che stanno vincendo”, afferma la biologa marina australiana ed esperta di meduse Lisa-Ann Gershwin