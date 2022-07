Un’analisi Coldiretti su dati Istat ha rilevato che ogni italiano dispone in media di appena 31 metri quadrati di verde urbano per difendersi da ondate di calore e inquinamento. Situazione preoccupante nei grandi centri: 16,7 metri quadrati a Roma, 18 a Milano. Per il caldo, nell'Ue, segnalate 140mila vittime in 30 anni