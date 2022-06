2/11 ©Ansa

Minimi storici per i gradi di riempimento dei grandi laghi: il Maggiore è al 22%, quello di Como al 25%. Non va meglio al Centro Italia, dove il lago di Bracciano arriva a -107 cm rispetto allo zero idrometrico. Una situazione “drammatica”, dice Coldiretti, dovuta alle scarsissime precipitazioni che hanno segnato tutto il 2022 – in alcune zone la pioggia manca da tre mesi – e ora esacerbata dall’ondata di caldo record che non accenna a scomparire (in foto, il lago di Trasimeno in secca)

Siccità, Patuanelli: "Inevitabile dichiarare lo stato di crisi". FOTO