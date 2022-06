6/10 ©Ansa

Nelle stalle sono entrati in funzione anche ventilatori e doccette refrigeranti per sopportare meglio la calura e i pasti vengono dati un po' per volta per aiutare le mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi. Al calo delle produzioni di latte, per aiutare gli animali a resistere all'assedio del caldo, si aggiungono dunque, sottolinea la Coldiretti, i maggiori consumi di energia e acqua che in questo momento sono costosi e carenti