Greta Thunberg compie 18 anni. L’attivista svedese diventata famosa per il suo sciopero contro il cambiamento climatico è nata il 3 gennaio 2003 (ma il suo diciottesimo non le vale ancora la maggiore età, fissata a 21 anni in Svezia). Dal primo picchetto davanti al Parlamento del suo Paese all’aspro confronto con i leader mondiali: ecco le tappe che in poco tempo l’hanno portata a diventare famosa in tutto il mondo

Greta Thunberg, la ragazza che fa scioperare il mondo contro il riscaldamento globale