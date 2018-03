Londra, la Grenfell Tower diventerà un memoriale per le vittime

La Grenfell Tower sarà trasformata in un memoriale per ricordare le 72 persone che hanno perso le loro vite nell'incendio, tra cui una coppia di italiani. Come riporta il Guardian, Nel documento che ne dichiara l'istituzione, i consigli di Kensington e Chelsea, supportati dal governo, "dichiarano chiaramente che non ci sono altri piani per questo sito e che il futuro di questo spazio sarà deciso dalla comunità". "L'assunto comune - si legge in una dichiarazione di intenti - è che la consultazione porterà alla decisione di creare un memoriale per ricordare coloro che hanno perso le proprie vite in questo luogo". Inoltre, si aggiunge una richiesta per la Transport for London (TfL), a cui si chiede di allestire presso la stazione della metropolitana Latimer Road un punto in cui commemorare le vittime dell'incendio dello scorso 14 giugno. Cos’è la Grenfell Tower, il palazzo andato in fiamme a Londra

Il memoriale al centro della comunità

Shahin Sadafi, presidente del gruppo dei sopravvissuti Grenfell United, ha dichiarato che il futuro del sito è stata una delle maggiori fonti di ansia per le famiglie dei defunti, per i sopravvissuti e per la comunità locale. "Siamo lieti che a otto mesi dall'incendio si sia trovato un accordo che metta al centro del futuro del sito i defunti, i sopravvissuti e la comunità. Speriamo che lavorando insieme, possiamo creare il giusto memoriale che supporti il processo di guarigione per tutte le persone coinvolte nella tragedia".

I prossimi passi

Il governo inglese ha destinato milioni di sterline alla comunità della zona in cui sorge la Grenfell Tower, che sarà demolita dopo la preparazione necessaria all'operazione. Si presume che la demolizione non avrà luogo prima della fine del 2018. A ottobre l'edificio era stato coperto con panni bianchi per nascondere alla vista lo scheletro dell'edificio. L'ultima delle 72 vittime è deceduta questa settimana: si chiamava Maria Fel Pilar Burton, una donna di 72 anni salvata dal 19esimo piano.