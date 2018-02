Tre manifesti a Londra per ricordare l'incidente della Grenfell Tower

A Londra sfilano tre camion con altrettanti manifesti che chiedono giustizia per le vittime dell'incendio della Grenfell Tower. L'iniziativa si ispira a "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", il film candidato all'Oscar che racconta la battaglia di una madre per sollecitare la polizia a individuare e arrestare l'assassino di sua figlia. A organizzarla, riferisce Bbc News online, è stato il gruppo "Justice 4 Grenfell".

L'iniziativa

I tre manifesti a sfondo rosso riportano le scritte "71 morti", "E ancora nessun arresto", "Come mai?". La polizia ha affermato che le indagini sull'incendio - in cui morirono lo scorso 14 giugno anche due ragazzi italiani, Marco Gottardi e Gloria Trevisan - sono tuttora in corso e non hanno ancora portato a degli arresti. I tre camion hanno toccato nel loro percorso alcuni dei luoghi più importanti di Londra, tra cui il Parlamento, il London Bridge e la cattedrale di St Paul.

Una tragedia da non dimenticare

Yvette Williams, una delle co-fondatrici di Justice 4 Grenfell, ha spiegato che la campagna è stata ideata da un'agenzia pubblicitaria, ispirata dal film con Frances McDormand e Woody Harrelson: "Quando ho visto 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri', ho capito che bisogna mantenere l'attenzione pubblica su certe questioni. Nelle ultime settimane ci siamo resi conto che le persone stavano diventando disinteressate", ha spiegato ancora alla Bbc la donna. L'inchiesta sul rogo della Grenfell Tower è stata aperta lo scorso settembre e la prossima udienza si svolgerà il 21 e 22 marzo.