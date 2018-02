Sparatoria in Florida, killer accusato di 17 omicidi premeditati

Nikolas Cruz, il ragazzo di 19 anni che mercoledì 14 febbraio si è reso autore della strage in un liceo della Florida provocando 17 morti e decine di feriti, è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato. Il killer, con un passato apparentemente violento, è stato interrogato per ore dalle autorità statali e federali statunitensi. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, twitta: "Tanti segnali che l'assassino della Florida era mentalmente disturbato". Nelle ore successive alla strage sono arrivati anche i messaggi di cordoglio da parte di Papa Francesco e del presidente russo Vladimir Putin.

Il passato di Nikolas

Comincia intanto a emergere il profilo di Nikolas Cruz: secondo alcune informazioni riportate dai media americani che citano degli studenti del campus di Parkland teatro della sparatoria, pare che il ragazzo fosse stato espulso dal liceo - lo stesso che poi ha attaccato - per una lite con il fidanzato della sua ex ragazza. Cruz verrebbe descritto come un giovane che in passato è stato anche violento con la ragazza e ossessionato da lei al punto da da stalkerizzarla.

Il tweet di Trump

Dopo il cinguettio in cui ha espresso le sue condoglianze nei confronti dei familiari delle vittime, il presidente Trump ha twittato ancora sulla strage: "Così tanti segnali che l'assassino della Florida era mentalmente disturbato, perfino espulso dalla scuola per condotta cattiva e incostante. I suoi vicini e i suoi compagni di classe sapevano che era un grande problema. Bisogna segnalare sempre questi casi alle autorità, continuamente!", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca.

I messaggi del Papa e di Putin

Nelle ore successive alla strage (FOTO), anche Papa Francesco e il presidente russo Vladimir Putin hanno manifestato vicinanza al popolo americano. Il pontefice ha inviato un telegramma all'arcivescovo di Miami, monsignor Thomas Gerard Wenski, in cui si è detto "profondamente addolorato" per l'accaduto. "Il capo di Stato russo - ha fatto invece sapere il Cremlino - ha espresso sincere condoglianze e sostegno ai parenti e ai cari delle persone uccise e ha inoltre augurato pronta guarigione ai feriti".

La strage

Nel giorno di San Valentino il campus della Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, istituto superiore della Florida, a circa 80 chilometri da Miami, è stato teatro di una sparatoria. Alcuni testimoni hanno subito riferito che l'autore della strage, poi identificato in Nikolas Cruz, ex studente dello stesso liceo, aveva aperto il fuoco indossando una maschera anti-gas. Al momento dell'arresto, avvenuto poco lontano dalla scuola, il ragazzo non ha opposto resistenza. Il bilancio è stato di 17 vittime e decine di feriti. Tra quelli in gravi condizioni in ospedale c'è anche l'allenatore di football della scuola che avrebbe fatto da scudo con il suo corpo per salvare gli studenti.