Sparatoria in Florida, sceriffo: "Diverse vittime". Fermato sospetto

Tornano nel giorno di San Valentino la paura e il terrore in una scuola americana. L'enorme campus della Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, istituto superiore della Florida, a circa 80 chilometri da Miami, è stato teatro di una sparatoria. Almeno 14 gli studenti colpiti e le autorità locali parlano di diverse vittime.



Fermato l'autore della sparatoria

Alcuni testimoni hanno riferito che l'autore della sparatoria ha aperto il fuoco indossando una maschera anti-gas. Si tratta di un giovane di 18 anni, ex studente, descritto come "ragazzo difficile", che è stato fermato dalla polizia. Le informazioni arrivano prima con il contagocce, con qualche tweet. E poi anche con i video diffusi dagli studenti sui social network.

Il racconto degli studenti

Numerosi studenti hanno raccontato le ore di paura, dopo che sono stati messi in salvo. Tra le vittime c'è anche una professoressa, morta sotto i colpi del killer mentre con il suo corpo proteggeva uno degli studenti. Un ragazzo raggiunto telefonicamente dalla Cnn ha parlato di "un altro docente colpito". Lo sceriffo di Broward in un tweet ha parlato di "14 persone colpite" che sono state trasportate in due strutture sanitarie locali.



Trump: "Nessuno dovrebbe sentirsi insicuro a scuola"

A Washington il presidente Donald Trump è stato subito informato e quando l'emergenza era ancora in corso ha twittato. "Nessun bambino, nessun insegnante o qualunque altra persona dovrebbe mai sentirsi insicuro in una scuola americana". Il presidente ha anche espresso le sue condoglianze alle vittime "della terribile sparatoria in Florida".

Dall'inizio dell'anno sparatorie in almeno 19 scuole

Con quella di queste ore in Florida sono almeno 19 le scuole americane in cui dall'inizio dell'anno si è verificata una sparatoria. I dati sono quelli di Everytown For Gun Safety, associazione che si batte per un maggior controllo sulla vendita delle armi da fuoco. L'episodio più grave finora era stato quello del 23 gennaio scorso quando uno studente di 15 anni in un liceo del Kentucky uccise due altri studenti ferendone altri 20.

Il luogo della sparatoria