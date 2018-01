Michelle Obama svela il regalo ricevuto dai Trump alla Casa Bianca

Il 20 gennaio 2017 Barack e Michelle Obama ricevevano alla Casa Bianca Donald e Melania Trump. Sulla porta della residenza presidenziale, dopo i saluti di rito, Melania aveva dato alla first lady uscente un pacco regalo dall'inconfondibile design Tiffany. Per oltre un anno non è mai stato rivelato cosa contenesse. Ma a svelare il segreto è stata ora la stessa Michelle Obama, ospite della trasmissione di Ellen DeGeneres: "Era una splendida cornice", ha confessato.

Il ricordo dell'incontro

Descrivendo quella giornata l'ex first lady, oggi 54enne, ha ricordato le polemiche nate attorno all'atteggiamento di Trump in quell'occasione. L'attuale Presidente americano, infatti, non aspettò sua moglie, non l'aiutò a scendere dalla macchina e non le porse il braccio per salire le scale prima di salutare Barack Obama, in attesa della coppia sulla porta, in compagnia della moglie Michelle. Melania, oggi più popolare di Donald, camminò da sola, qualche passo indietro rispetto al marito, con la famosa scatola di Tiffany in mano. "È il protocollo - ha detto Michelle - è come una visita di Stato, quindi ti dicono che devi fare e dove devi stare. Non c'era mai stata la consegna di un regalo, quindi ho fatto un'espressione che era una specie di ok".

L'imbarazzo dell'ex first lady



Dopo la consegna del pacco, il web si riempì di gif che davano mille interpretazioni al comportamento di Michelle Obama che, confusa dalla novità del dono, non sapeva dove poggiarlo. Ricordando quel momento, ha raccontato a Ellen DeGeneres: "Ma cosa dovevo fare con questo regalo? Tutti erano spariti, nessuno sarebbe venuto a prendere la scatola. E io stavo pensando 'Dovremo fare la foto con questo?' - ha detto l'ex first lady - poi mio marito mi salvò, prese la scatola e la portò all'interno". La cornice è finita con gli Obama nella loro casa di Washington, a pochi metri dalla residenza dove vive Ivanka Trump con la sua famiglia.