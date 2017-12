Turchia, dopo Istanbul divieti per Capodanno anche ad Ankara

Impiegati statali, arretrati in busta paga: aumenti tra 370 e 712 euro

Saranno caricati, forse già a febbraio, soldi in più per una media di 492 euro. È il risultato dell'intesa tra sindacati e Aran, agenzia che ha trattato per conto della ministra Madia. Il contratto, valido per 240mila dipendenti, copre il triennio 2016-2018