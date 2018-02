Esplosione in azienda a Bulgarograsso: 3 feriti gravi. FOTO

A esplodere è stato un serbatoio di solventi della Ecosfera srl, una ditta attiva nello smaltimento di rifiuti industriali nel comasco. Allertata l'Unità di decontaminazione per il rischio chimico. Il sindaco: "Al momento non ci sono pericoli per la popolazione"