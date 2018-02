Esplosione in un'azienda di Bulgarograsso (Como): ci sono feriti

Ragazza uccisa in via Brioschi a Milano: fermato tranviere sospettato

Il corpo della vittima, di 19 anni, è stato ritrovato in un appartamento in via Brioschi, zona Naviglio Pavese. La giovane era ospite in casa dell'uomo e di sua moglie. Dietro il delitto potrebbe esserci il rifiuto della 19enne a un approccio tentato dal sospettato