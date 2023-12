Le mostre d'arte e i musei gratis a Torino da non perdere a dicembre

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di dicembre a Torino, a partire dall'esposizione della Prima Monna Lisa, il dipinto della donna fiorentina Lisa del Giocondo da giovane che si pensa realizzato una decina di anni prima di quello esposto al Louvre. Il quadro sarà esposto alla Promotrice delle Belle Arti. Per gli appassionati di auto da non perdere la mostra "Drive different. Dall'Austerity alla mobilità del futuro" al Mauto (LE MOSTRE A VENEZIA - MILANO - NAPOLI - ROMA - FIRENZE)

Gli eventi

Musei gratis

I musei gratis a Torino ritornano anche domenica 3 dicembre 2023. Se siete nel capoluogo piemontese durante questa prima domenica del mese di novembre 2023 non lasciatevi sfuggire l’occasione di approfittare dei “Musei Gratis”, una iniziativa promossa dal Ministero della Cultura italiano da diversi anni. Si potranno visitare da Palazzo Reale all'Armeria Reale passando per Palazzo Carignano e la Galleria Sabauda. O la Cappella della Sindone e la Villa della Regina.

La Prima Monna Lisa

È forse l'opera che è stata sottoposta a più test ed esami scientifici di qualunque altra, 35 anni di studi che hanno portato a dichiarare la sua autenticità e attribuzione a Leonardo Da Vinci. È la Prima Monna Lisa, il dipinto della donna fiorentina Lisa del Giocondo da giovane, che si pensa realizzato una decina di anni prima di quello esposto al Louvre, arrivata a Torino dove sarà esposta fino al 26 maggio, alla Promotrice delle Belle Arti. Curata dalla Mona Lisa Foundation, la mostra ha come charity partner la Fondazione Santo Versace, alla quale verrà devoluto parte dell'incasso per il progetto 'Cittadella dei Ragazzi', centro socio sanitario che accoglie minori con gravi disagi psico-sociali. Il percorso espositivo, multimediale e interattivo, che affianca il dipinto, racconta gli affascinanti misteri e le scoperte che lo circondano.

Michelangelo Pistoletto. Molti di uno

Fino al primo febbraio 2024 il Castello di Rivoli presenta la grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto. Allestita negli spazi della Manica Lunga e realizzata a stretto contatto con l’artista, la mostra è incentrata su Molti di uno, una grande opera inedita che si pone come dispositivo attraverso il quale rileggere l’arte di Pistoletto (Biella, 1933).