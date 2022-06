Esplorazioni Contemporanee, a Gavi rassegna dedicata a improvvisazione

Spettacolo

Il Teatro Arcimboldi svela 'Il Primo Camerino', riprogettato in occasione del Salone del Mobile 2022. Il progetto inedito, a cura di Giulia Pellegrino, è frutto della sinergia tra teatro e progettazione. Firmato da Calvi Ceschia Viganò Associati, il restyling gode della consulenza artistica di Arturo Brachetti e la collaborazione di oltre venti brand di interior design. Il Primo Camerino verrà inaugurato da Roberto Bolle il 18 giugno, in occasione della prima data del gala 'Roberto Bolle and Friends'