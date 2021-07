Mottarone, sindaci Stresa e Baveno: “Due anni per nuova funivia”

Così i primi cittadini illustrando i progetti presentati al ministro Giovannini per il rilancio del comprensorio del Mottarone: “Una volta approvato il progetto, basterebbero 7 mesi per realizzare la funivia”. I sindaci preferirebbero un impianto che colleghi Stresa e il lago Maggiore al Mottarone e al Lago d’Orta Condividi:

''Una volta approvato il progetto basterebbero 7 mesi per realizzare la funivia. Quindi al massimo, tra pratiche e autorizzazioni, due anni per il riavvio del nuovo collegamento''. Lo sostengono i sindaci di Stresa e Baveno, Marcella Severino e Alessandro Monti, illustrando i progetti presentati al ministro Giovannini per il rilancio del comprensorio del Mottarone dopo l’incidente della funivia in cui sono morte 14 persone a seguito della caduta della cabina numero 3. Alla ricostruzione dell'attuale funivia, pur con tecnologie moderne, i sindaci preferirebbero un impianto che colleghi Stresa e il lago Maggiore al Mottarone e al Lago d'Orta. "Un'idea - spiegano - che vede coinvolto tutto il territorio".

I progetti approfondimento Mottarone: tre progetti per la ricostruzione della funivia Sono stati presentati tre progetti, già elencati nei giorni scorsi. Il primo, del valore di 30 milioni di euro, è la sostituzione dell'attuale funivia con tecnologie più moderne. Si aggira sugli 80 milioni l'ipotesi di realizzare un primo tratto di funivia, tra Stresa e Alpino, e poi una ferrovia per salire in vetta. La terza soluzione prevede una funivia con nuovo tratto verso Omegna, per collegare i laghi Maggiore e d'Orta.