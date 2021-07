Europei, festeggiamenti a Vercelli: danneggiata la statua di Cavour

I festeggiamenti

Italia campione d'Europa, festa grande dei tifosi nelle piazze. FOTO

Nel frattempo, a Vercelli centinaia di persone si sono riversate nelle piazze per festeggiare: cori ed esultanze in piazza Cavour, il fulcro della notte di festa, così come in viale Garibaldi e corso Libertà, dove era stato allestito un maxischermo. I cortei e i caroselli sono proseguiti fino a notte fonda.