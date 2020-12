Scuola, Tar Piemonte respinge anche nel merito ricorso contro dad

Niente ritorno in classe per gli studenti piemontesi della seconda e terza media e delle superiori, nonostante il passaggio in zona gialla. "La Regione - scrivono i giudici - si è determinata ad esercitare il proprio potere di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica disponendo l'applicazione di una misura più restrittiva”

Niente ritorno in classe per gli studenti piemontesi della seconda e terza media e delle superiori, nonostante il passaggio della regione nella zona gialla a partire da domani. Il Tar del Piemonte ha infatti confermato il sì al didattica a distanza, respingendo anche nel merito il ricorso presentato dall'avvocato Emanuela Antonella Barison e firmato da 98 genitori ed educatori, in cui si chiedeva di annullare la decisione del presidente Alberto Cirio di tenere chiuse le scuole. Il ricorso era già stato respinto una settimana fa.