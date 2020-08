Maltempo Torino, restano chiuse due stazioni della metropolitana

Le fermate Bernini e Principi d’Acaja sono interdette per le conseguenze del nubifragio dei giorni scorsi. Il provvedimento è necessario per consentire i lavori di messa in sicurezza

Restano chiuse a Torino le stazioni della metropolitana di Bernini e Principi d'Acaja per le conseguenze del nubifragio dei giorni scorsi (IL COMMENTO DEL SINDACO CHIARA APPENDINO – LE PREVISIONI METEO IN PIEMONTE – LE PREVISIONI METEO IN ITALIA). Il provvedimento è necessario per consentire i lavori di messa in sicurezza. L'acqua è stata prosciugata e i tecnici stanno procedendo con i controlli per assicurarsi che le infiltrazioni non abbiamo danneggiato la controsoffittatura con i conseguenti rischi di crolli.