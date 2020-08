Meteo, le previsioni del 20 agosto

Giovedì sarà una giornata soleggiata e calda in tutta l'Italia da Nord a Sud. Le temperature sono in rialzo con punte fino a 40°C nel Meridione. Qualche addensamento potrebbe esserci solo nell'area degli Appennini e sulla Calabria

L'alta pressione riporta il bel tempo e le alte temperature in tutta l'Italia. Giovedì 20 agosto la giornata sarà serena con sole splendente da Nord a Sud e il termometro che arriverà a toccare i 40°C nel Meridione. Qualche nuvola potrebbe velare il cielo solo nella zona degli Appennini e della Calabria ( LE PREVISIONI ).

Sole e cielo sereno al Nord, a eccezione di possibili piovaschi sulle Dolomiti e locali annuvolamenti sull'Appennino. Le temperature tornano a salire con massime tra i 31°C e i 34°C. A Milano è prevista l'allerta per afa con caldo che oscilla tra una minima di 22°C e una massima di 32°C. Stessa allerta per afa, con temperature simili a quelle del capoluogo lombardo, anche a Torino dove la giornata sarà prevalentemente soleggiata.

Le previsioni al Centro

Bel tempo anche nelle regioni centrali italiane, tranne qualche scarsa nuvola sull'Appennino Toscano nel pomeriggio. Le massime sono in rialzo un po' ovunque con punte tra i 30°C e i 35°C. Sole splendente a Roma e allerta per afa con temperature tra i 23°C e i 34°C. Identica situazione anche a Firenze con allerta per afa durante il giorno, ma lo sbalzo termico è più alto con una minima di 18°C e una massima fino a 34°C