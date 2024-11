Auto contro albero, muore militare dell'Esercito nel Leccese

La tragedia avvenuta nella notte in provincia di Lecce, sulla provinciale che collega Campi Salentina e Squinzano. La vittima è un militare di 24 anni, in servizio nel Nord Italia, che in questi giorni era tornato a casa

Un militare dell'Esercito, Nicolò Cavalera, 24enne di Leverano, è morto in un incidente mortale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Campi Salentina a Trepuzzi (Lecce). Il giovane era a bordo di una Mercedes classe A che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada finendo nella campagna circostante e schiantandosi contro un albero di ulivo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che hanno provveduto a liberare il corpo del giovane rimasto intrappolato nell'abitacolo, Sono risultati vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. I carabinieri hanno compiuto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cavalera, a quanto si è appreso, prestava servizio nel Nord Italia ed era rientrato in Salento per una licenza.