Busta esplosiva alla sindaca Appendino: "Continuo con maggior forza"

"Non ho nessuna intenzione di alzare polemiche o inasprire i toni, credo di aver fatto in questi tre anni quello che un sindaco deve fare per la sua città e continuerò a farlo". Questa la riflessione, a margine della presentazione del Circolo del Design, della sindaca di Torino, Chiara Appendino, parlando del plico esplosivo ricevuto ieri, lunedì 1 aprile. "Da parte mia, c'è massima serenità. Il sindaco lavora per la sua città, questo ho fatto fino a oggi e continuerò a farlo con maggior forza e determinazione".

Il commento della sindaca sugli sgomberi dei centri sociali

A Torino il clima si è fatto pesante dal 7 febbraio, giorno dello sgombero dell'Asilo, centro sociale che era considerato dagli inquirenti base di una cellula eversiva. "Siamo consapevoli - ha osservato la sindaca Appendino - di che cosa può significare. Ma la città è lo Stato, l'istituzione va avanti per la sua strada senza arretrare". C'è un'escalation della tensione? "Queste sono valutazioni - risponde la sindaca - che devono essere fatte dalle forze dell'ordine, per quello che riguarda la città c'è stato un evento che ha fatto discutere e ha spostato gli equilibri, perché siamo intervenuti su un luogo occupato da 25 anni. Che potessero esserci delle reazioni era abbastanza prevedibile, ma se sono tranquilla io che ho ricevuto l'ordigno dobbiamo essere tranquilli tutti". Sullo sgombero della scuola Salvo D'Acquisto, nuova sede di occupazione da parte degli anarchici, in via Tollegno, la sindaca ha detto: "Valuteremo nelle sedi opportune come è giusto che sia, col questore e il prefetto, ma non abbiamo ancora affrontato la questione".

