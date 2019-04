Torino, busta sospetta a Palazzo Civico: consiglio comunale rinviato

A causa di una busta sospetta indirizzata alla sindaca di Torino Chiara Appendino, la seduta del consiglio comunale, in corso a Palazzo Civico, è stata chiusa e rimandata alla prossima settimana. A far scattare l'intervento degli artificieri è stato un plico di piccole dimensioni che, sottoposto allo scanner dalla polizia municipale, aveva al suo interno una pila con dei fili. Gli artificieri hanno già provveduto a mettere in sicurezza la busta, spedita in Comune per posta ordinaria.