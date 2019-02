Torino, sgomberato l’Asilo occupato: arrestati sei anarchici

Sei antagonisti tra i 30 e i 35 anni, tra cui una donna, sono stati arrestati dalla polizia a Torino, con l'accusa di aver partecipato ad azioni insurrezionaliste, nel corso dello sgombero dell'Asilo occupato di via Alessandria. Sarebbero 21 gli attentati cui avrebbero preso parte i sei anarchici, che dovranno rispondere di associazione sovversiva, istigazione a delinquere e detenzione, fabbricazione e porto di ordigni esplosivi. Tali reati sarebbero stati compiuti durante la campagna, lanciata nel 2016 e portata avanti con azioni di sabotaggio, contro i Centri per l'Immigrazione e per il Rimpatrio e le società di servizi ad essi collegati. Una settima persona è ricercata. Altri due analoghi provvedimenti, secondo quanto si apprende, sarebbero stati eseguiti a Bologna.

Lo sgombero

A dare notizia dello sgombero avvenuto all’alba di oggi, giovedì 7 febbraio, sono gli stessi antagonisti. La struttura è occupata dal 1995. Si tratta di un edificio di otto locali, distribuiti su due piani, che un tempo ospitava la scuola materna Principe di Napoli.

Le proteste

Sei antagonisti sono saliti sul tetto dello stabile e si rifiutano di andarsene. Una ventina di anarchici invece sta bloccando il traffico per protesta in corso Brescia, all’angolo con corso Giulio Cesare. Alcuni hanno srotolato uno striscione su cui si legge: 'Basta sgomberi! Via la polizia dal quartiere'. Le operazioni di sgombero continuano. Sul posto polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco.

Il commento di Matteo Salvini

"Giustizia è fatta, centro sociale sgomberato e delinquenti in galera". Così il ministro degli Interni, Matteo Salvini, commenta lo sgombero dell'ex asilo.

Le parole della sindaca Chiara Appendino

"Un intervento più volte richiesto nel corso degli anni e lungamente atteso da città e residenti di un quartiere che chiede semplicemente un po' di normalità". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta l'operazione. "Ringrazio la questura e gli agenti intervenuti", aggiunge il primo cittadino. Intanto la Città di Torino fa sapere che l'asilo occupato di via Alessandria, sotto sgombero da questa notte, non sarà venduto ai privati. "Non è intenzione dell'Amministrazione comunale inserire nel proprio piano di dismissioni immobiliari e mettere in vendita l'asilo di via Alessandria", precisa l'amministrazione comunale in una nota. "Il bene pubblico sarà messo a disposizione della cittadinanza - spiega Palazzo Civico - e destinato a ospitare servizi e attività di associazioni e organizzazioni no profit".

Data ultima modifica 07 febbraio 2019 ore 11:37