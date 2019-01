Torino-Fiorentina, due striscioni in onore di Daniele Belardinelli

Uno striscione in riferimento alla morte di Daniele Belardinelli, l'ultrà morto investito da una o più auto durante gli scontri prima di Inter-Napoli a Milano il 26 dicembre 2018, è stato esposto dai tifosi del Torino fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino, prima della gara di Coppa Italia con la Fiorentina.

Lo striscione

"Per voi un ultras da denigrare, per noi una persona da rispettare. Ciao Dedè", recita lo striscione esposto all'esterno del Settore Nord dello stadio, in piazzale Grande Torino.

Ricordato anche Riccardo Magherini

"Ciao Daniele" si legge invece su un altro striscione, esposto dai tifosi del Toro in curva Sud, dove un'altra scritta ricorda la morte di Riccardo Magherini, stroncato da un arresto cardiaco a Firenze a marzo 2014 mentre era "in delirio eccitatorio" per "intossicazione da cocaina", dopo essere stato ammanettato e messo a terra dai carabinieri.