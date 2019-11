Realme XT, il primo smartphone con fotocamera da 64MP arriva in Italia

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto sul mercato italiano di Realme XT, il primo smartphone al mondo con fotocamera da 64 megapixel.

Sarà disponibile in anteprima su eBay dal 20 novembre in due diverse varianti cromatiche, Pearl White e Pearl Blu, al prezzo di partenza di 259 euro.



Una foto scattata con Realme XT

Realme XT, il cui prestante sensore da 64 megapixel è stato svelato nel mese di giugno da Madhav Sheth, Ceo di Realme India, ha debuttato in India lo scorso 16 settembre in tre varianti da 4, 6 o 8 GB di Ram e 64 o 128 GB di memoria interna.

In Italia, il modello base costerà 259 euro, mentre la variante da 8GB di Ram e 128GB di memoria interna sarà disponibile al prezzo di 279 euro.

Cyber Week: esclusiva eBay

In esclusiva su eBay, durante la Cyber Week, in programma dal prossimo 29 novembre al 2 dicembre, gli utenti potranno acquistare uno dei 10mila pezzi della variante da 8GB di Ram e 128GB di memoria interna, sviluppati appositamente per il colosso con sede in California. Gli utenti potranno scegliere tra due versioni speciali in blu e in bianco. Per ora eBay non si è espressa riguardo la presenza di eventuali sconti esclusivi.



Realme XT: specifiche tecniche

Realme XT monta uno schermo AMOLED da 6.4 pollici full hd+ con notch integrato.

Il suo punto di forza è sicuramente la fotocamera posteriore con sensore principale Samsung GW1 da 64 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e a uno per la profondità da 2 megapixel.

La fotocamera anteriore da 16 megapixel è inglobata nel notch a goccia presente nella parte frontale del dispositivo.

Lo smartphone, inoltre, ha come sistema operativo Android 9 Pie e monta un jack audio da 3,5 millimetri, un connettore USB Type-C e una batteria da 4.000 mAh con sistema di ricarica VOOC 3.0 a 20W.