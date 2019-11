Realme 5s con quadrupla fotocamera posteriore arriva il 20 novembre

A pochi giorni dal debutto di Realme 5s sul mercato indiano, Flipkart ha svelato alcune delle sue specifiche tecniche.

Il nuovo smartphone dell’azienda cinese, che sarà disponibile in India dal 20 novembre 2019, avrà una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e come processore Snapdragon 665.

Entrambe le caratteristiche sono apparse nella pagina di descrizione dello smartphone dello store online Flipkart, che ha pubblicato anche un video di presentazione dedicato.

Realme 5s: specifiche tecniche

La versione S del nuovo Realme 5 monterà una batteria da 5.000 mAh e, come accennato precedentemente, sarà alimentata dal SoC Snapdragon 665.

Inoltre, avrà lo stesso design di Realme 5 Pro, presentato nel mese di agosto e disponibile in Italia dal prezzo di 199 euro, e riprenderà dal ‘fratello maggiore’ il comparto fotografico posteriore, composto da una quad camera con sensore principale Sony IMX586 da 48 megapixel.

Bisognerà attendere fino al 20 novembre per avere maggiori informazioni a riguardo.

Realme XT è il primo smartphone con fotocamera da 64MP: caratteristiche

Tra le ultime novità dell’azienda cinese, nel mese di settembre ha debuttato sul mercato indiano Realme XT il primo smartphone al mondo con fotocamera da 64 megapixel, svelato nel mese di giugno dal Ceo di Realme India. Il sensore principale del comporto fotografico posteriore, Samsung GW1, è affiancato ad altre tre lenti: un sensore grandangolare da 8MP, uno macro da 2MP e una lente per la profondità da 2MP. Realme XT è disponibile in due diverse colazioni (Pearl White e Pearl Blue) in tre varianti da 4, 6 o 8 GB di Ram e 64 o 128 GB di memoria interna a prezzo di partenza di 15.999 INR (200 euro). Ha, inoltre, una fotocamera anteriore da 16 megapixel, inclusa nel notch a goccia e monta una batteria da 4.000 mAh con sistema di ricarica VOOC 3.0 a 20W.