Ebay Super Week, sconti fino al 60% per tutta la settimana

Oltre ad Amazon, altre piattaforme di e-commerce in questo periodo propongono degli sconti esclusivi. Su eBay è in corso la Super Week, un’intera settimana di offerte, che terminerà domenica 21 luglio, con sconti fino al 60% su un’ampia gamma di prodotti, dalle televisioni agli smartphone, dai notebook ai videogiochi.

Le persone che non hanno fatto in tempo a usufruire degli sconti dell’Amazon Prime Day 2019, l’evento riservato agli utenti con un abbonamento Amazon Prime terminato martedì 16 luglio, hanno ancora a disposizione diversi giorni per portare a termine vantaggiosi acquisti online. Ecco alcune delle offerte proposte dalla Super Week di Ebay.

Offerte TV

Gli utenti alla ricerca di un televisore di ultima generazione a un prezzo super vantaggioso possono prendere in considerazione l’acquisto di una delle seguenti TV scontate:

• LG OLED 55B8 PLA - Smart TV 55" OLED, UHD 4K, in offerta a 899,99 euro, con sconto del 60%

• Samsung QE 55Q9 FNAT - Smart TV 55" QLED, UHD 4K, disponible a 1.139,99 euro, con sconto del 62%.

• Samsung TV LED Ultra HD 4K 43 UE43NU7090 Smart, in offerta a 309,99 euro (-37%)

Smartphone in offerta

Chi, invece, intende acquistare un nuovo smartphone può optare per uno dei tanti telefonini di ultima generazione in offerta su Ebay:

• Huawi Mate 20 LITE, disponibile a 179,99 euro con sconto del 48%

• Apple iPhone X 64GB, in offerta a 729,99 euro, scontato del 26%

• Huawei P30 Pro Black 4G ROM 128GB RAM 8GB a 649,99 euro (35% di sconto)

• Xiaomi Redmi Note 7 4GB, disponibile a 179,99 euro, contato del 31%

Offerte videogiochi e console

Per tutti gli appassionati di videogiochi su eBay sono disponibili diverse offerte che riguardano sia le console che alcuni dei titoli più popolari del momento:

• Sony Console PlayStation 4 1TB + Crash Team Racing Nitro Fueled, disponibile a 259,99 euro con sconto del 31%

• Fifa 20 PS4 - PLAYSTATION 4, in offerta a 49,99 euro scontato del 28%

• Moto GP 19 PS4, disponibile a 37,99 euro (sconto del 41%)

Notebook in offerta

Per chi è alla ricerca di un computer portatile di ultima generazione, la Super Week di eBay offre sconti esclusivi su un’ampia gamma di prodotti:

• Notebook HP 255 G6 3VJ25EA 15,6" A6-9225U RAM 8GB SSD 256GB, disponibile a 299,99 euro, con sconto del 53%

• Notebook ASUS 15.6" 256GB RAM 8GB A9SERIE WIN10PRO X505BA, in offerta a 369,90 euro (-33%)

• MSI Notebook Gaming GE75 8RE-002IT Raider Monitor 17.3 Full HD Intel Core i7-875, disponibile a 1.549,99 euro, con sconto del 13%