OnePlus 7t e 7t Pro, le anticipazioni prima del lancio

A pochi mesi dall’uscita degli ultimi smartphone top di gamma, OnePlus è già pronta a rinnovarsi con il lancio di due nuovi modelli, OnePlus 7t e 7t Pro. La presentazione ufficiale dei device è prevista per il 26 settembre, insieme al debutto della tanto attesa OnePlus TV. Nel frattempo, diverse anticipazioni circolate in rete, alcune delle quali diffuse dallo stesso Ceo Pete Lau, hanno svelato anzitempo il design e alcune caratteristiche dei nuovi smartphone.

OnePlus 7t e 7t Pro, poche differenze rispetto al passato

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di OnePlus 7t e 7t Pro, che l’azienda cinese ha deciso di lanciare sul mercato a dispetto dei modelli 7 e 7 Pro, presentati nel mese di maggio. Anche per questa ragione, le modifiche apportate ai nuovi smartphone non saranno rivoluzionarie, specie per quanto riguarda il modello di punta. Come mostrano i render diffusi in rete da Onleaks, OnePlus 7t Pro sembra una sorta di ‘gemello’ del 7 Pro, da cui si discosta, almeno nel design, da un quarto sensore aggiunto alla tripla fotocamera, probabilmente dotato della tecnologia Time-of-Flight. Le immagini di OnePlus 7t sono state pubblicate in rete direttamente dal Ceo dell’azienda Pete Lau e mostrano una differenza un po’ più netta rispetto a OnePlus 7, con la fotocamera posteriore collocata in un modulo circolare e non più in verticale come in passato. Entrambi i nuovi modelli dovrebbero montare un sensore principale da 48 megapixel.

OnePlus presenterà la prima smart tv

Il 26 settembre sarà anche la data di uscita di OnePlus TV, la prima smart tv dell’azienda cinese, che debutta finalmente nel mercato dei televisori dopo aver annunciato i propri piani in merito nel settembre 2018. Stando a recenti indiscrezioni, dovrebbero essere due i modelli presentati dalla compagnia, entrambi di 55 pollici e con cornici estremamente sottili ma differenziati dalla presenza di altoparlanti nella variante più performante.