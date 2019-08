OnePlus, ufficiali nome e logo della prima smart TV

OnePlus debutterà presto anche nel campo delle TV. A circa un anno dalle prime anticipazioni in merito, è la stessa compagnia cinese a confermarlo con un post sul proprio blog che svela il nome e il logo ufficiali del nuovo dispositivo. Come spiegato da The Verge, OnePlus TV potrebbe essere lanciata entro fine settembre in più versioni dalle dimensioni comprese tra i 43 e 75 pollici. L’azienda cinese sembra quindi sempre più vicina all’ingresso anche nel mercato dei televisori, dopo esser diventata celebre per i potenti smartphone, con gli ultimi modelli OnePlus 7 e 7 Pro lanciati lo scorso maggio.

OnePlus TV: la spiegazione di nome e logo

A settembre 2018, OnePlus aveva annunciato l’intenzione di entrare nel mercato dei televisori, dopo il grande successo ottenuto nel campo degli smartphone in poco tempo per un’azienda nata soltanto nel 2013. Ci è voluto quasi un anno tuttavia per avere altre novità ufficiali riguardo al progetto. La prima smart TV della compagnia di Shenzhen si chiamerà OnePlus TV, un nome “semplice ma che va dritto al punto, che come nessun altro può rappresentare il nostro valore, visione e orgoglio”, come si legge sul blog aziendale. La casa cinese sottolinea inoltre come, al di là della semplicità, il processo di scelta del nome sia stato complicato, soprattutto a causa “di molti nomi creativi che hanno reso la decisione difficile”. Una linea simile è stata seguita per il logo del nuovo device, nel quale il classico simbolo di OnePlus è affiancato alla scritta ‘TV’. Un risultato che è stato ispirato dalla “progressione geometrica che si può notare in moltissime forme d’arte classica, dall’antico simbolo Hindu, il mandala, al celebre tempio greco Heraion di Argo".

Le caratteristiche di OnePlus TV

Come ricordato nel comunicato, il nome OnePlus TV è stato deciso attraverso un concorso, che vedrà premiati i vincitori che hanno proposto la denominazione scelta. Rimangono ora da capire i dettagli riguardanti il lancio del dispositivo, che secondo The Verge potrebbe arrivare sul mercato in più versioni: le TV, con tecnologia LED, dovrebbero andare dai 43 ai 75 pollici e utilizzerebbero Android come sistema operativo. Stando a indiscrezioni non ancora ufficiali i device potrebbero uscire entro fine settembre.