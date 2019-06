Huawei Mate X, lancio rinviato a settembre

Presentato nel corso dell’ultima edizione del Mobile World Congress, svoltasi a Barcellona dal 25 al 28 febbraio, Mate X è il primo smartphone pieghevole di Huawei, nonché il principale competitor del Galaxy Fold di Samsung. L’uscita del dispositivo, inizialmente prevista per il mese di giugno, è stata rinviata a settembre: lo ha svelato Vincent Peng, vicepresidente senior del colosso di Shenzhen, a margine della conferenza tecnologica D.Live del Wall Street Journal a Hong Kong. Una scelta in parte legata alla volontà di migliorare la qualità dello schermo pieghevole. “Stiamo facendo molti test”, ha dichiarato Peng al Wall Street Journal. Il vicepresidente senior ha aggiunto che, a differenza di quel che si potrebbe pensare, il rinvio non è stato influenzato dalla scelta dell’Ufficio dell’Industria e della Sicurezza (Bis) statunitense di inserire l’azienda nella lista nera delle entità commerciali, in seguito alla quale molte aziende hanno deciso non vendere più i propri prodotti alla compagnia cinese. Al momento non è chiaro se Mate X sarà lanciato con Android o con il nuovo sistema operativo a cui Huawei sta lavorando che, stando a quanto dichiarato da Peng, potrebbe essere pronto in 6-9 mesi.

La possibile data d’uscita di Galaxy Fold

Il rinvio del Mate X segue quello del Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung. Il dispositivo avrebbe dovuto raggiungere gli scaffali dei negozi il 26 aprile, ma i numerosi problemi segnalati dalla stampa specializzata, tra cui la rottura del display dopo appena uno o due giorni di utilizzo, hanno costretto l’azienda sudcoreana a rimandare il lancio e ad annullare i preordini. Recentemente, un portavoce di Samsung ha rivelato a Cnet che nelle prossime settimane la compagnia svelerà l’uscita di Galaxy Fold nel corso di una conferenza stampa ufficiale. Una dichiarazione che sembra confermare il rumor sulla possibile uscita del dispositivo sugli scaffali dei negozi nel mese di luglio, diffuso dal sito coreano News Tomato.