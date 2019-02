Huawei, al Mobile World Congress di Barcellona, ha presentato il pieghevole Mate X, un dispositivo che si apre a falco. I due schermi sulla parte anteriore e posteriore si uniscono per ampliare la superficie a disposizione di lavoro e intrattenimento. In più il dispositivo è 5G, cioè compatibile con le nuove reti cellulari in fase di sviluppo. Come ha spiegato dal palco Richard Yu, Ceo dell'azienda cinese, la novità dovrebbe arrivare a metà 2019, per il prezzo di 2.299 euro.

Le caratteristiche del pieghevole Mate X

Chiuso, il device ha uno schermo da 6.6 pollici, mentre aperto si trasforma in un tablet sottile da 8 pollici. Lo smartphone è stato presentato nel nuovo colore Blue Interstellar e al suo interno c’è spazio anche per la più recente camera Leica. Inoltre, Mate X è dotato del pulsante di accensione con impronta digitale.

Huawei reduce da un 2018 complesso

Huawei è arrivata all’appuntamento spagnolo reduce da un 2018 complesso per il boicottaggio Usa nelle apparecchiature di tlc, ma fortunato sul lato smartphone. In mercato globale stagnante, la compagnia di Shenzhen ha messo a segno un +30% nelle vendite, consolidando il terzo posto mondiale. Oltre al pieghevole, Yu ha anche svelato il MateBook X Pro, il portatile top di gamma con un corpo unico in metallo, sottilissimo e in competizione diretta con il MacBook Pro di Apple.