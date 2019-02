Zte, il direttore tecnico Wang: “Il 5G cambierà il mondo”

È ormai iniziato in diversi paesi del mondo, Italia compresa, lo sviluppo del 5G, la nuova rete mobile super veloce che tanto sta facendo discutere. A promuovere la connessione di quinta generazione è intervenuto Wang Xiyu, direttore tecnico della compagnia cinese Zte: “Il 5G cambierà il mondo in tutti i suoi aspetti. Con l'implementazione di intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata, promuoverà lo sviluppo di un'infrastruttura completa e intelligente in grado di integrare comunicazioni, cloud e applicazioni per spingere la digitalizzazione del mondo”, ha detto il dirigente del gruppo che, insieme a Huawei, è al centro delle accuse di spionaggio lanciate dagli Stati Uniti.

5G dieci volte più veloce del 4G

Il manager dell’azienda cinese, che ha in programma di lanciare sul mercato il primo smartphone 5G entro la metà del 2019, ha poi proseguito: “La nuova rete sarà dieci volte più veloce del 4G e collegherà un numero grandissimo di dispositivi. La latenza diminuirà a un microsecondo, decine di volte meno del 4G. Con la virtualizzazione, il cloud computing e l'intelligenza artificiale, l'intera rete sarà più flessibile e agile. Ci sarà un potenziale illimitato in nuovi servizi, come la realtà aumentata, e in nuovi mercati e applicazioni quali l'IoE, cioè l'internet di ogni cosa, che farà convergere il mondo virtuale con quello fisico”, ha concluso Wang.

La prima chiamata al mondo su reti 5G

Poche settimane fa, Zte è riuscita portare a termine con successo, assieme all’operatore mobile China Unicom, la prima telefonata al mondo su reti 5G. L’annuncio è stato diffuso dalla società stessa attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, nella quale spiega che la chiamata è stata effettuata a Shenzhen tramite un proprio prototipo di smartphone 5G. Il test è stato poi completato con la verifica di diversi servizi, come le chiamate vocale di gruppo su WeChat, i video online e la navigazione sul web.