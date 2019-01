Nonostante le tantissime difficoltà che hanno caratterizzato i primi giorni del 2019, Apple guarda già al futuro e, secondo alcune indiscrezioni rivelate da Forbes, starebbe già lavorando a un nuovo, innovativo iPhone. Un video caricato in rete da Steve Hemmerstoffer, conosciuto dagli addetti ai lavori come OnLeaks, mostra in anteprima quello che con ogni probabilità sarà il modello di punta dell’iPhone XI, caratterizzato dalla presenza di tre fotocamere posteriori.

Tre nuovi modelli per il 2019

Nel rendering, il nuovo dispositivo viene rappresentato con tre fotocamere disposte sul retro, due allineate verticalmente, simili a quelle dell’iPhone XS, mentre la terza sarà posizionata tra le due, di fianco. Hemmerstoffer afferma che nel 2019 Apple lancerà tre nuovi modelli del melafonino, tutti ancora nella fase di EVT (Engineering Validation Test) e che quindi potrebbero subire dei cambiamenti nei dettagli da qui a settembre, mese in cui, indicativamente, Cupertino li presenterà al pubblico, sulla scia di quanto fatto nel 2018. A rafforzare l’ipotesi delle tre camere c’è anche un rapporto di Bloomberg, dove si legge che Apple, adottando un modulo fotocamera non allineato sul retro, utilizzerà anche la tecnologia 3D ToF (Time of Flight) a lunga distanza.

Se è quasi certo che i nuovi iPhone disporranno di un comparto fotografico all’avanguardia, non si hanno ancora conferme per quanto riguarda il design. Stando alle immagini diffuse da OnLeaks, il dispositivo dovrebbe essere disponibile nella colorazione nera, mentre la lucentezza del pannello posteriore suggerisce che questo potrebbe essere realizzato in vetro, al cui centro ci sarà, come sempre, il logo della Mela.

Apple rischia il ritiro di iPhone 7 e 8 in Germania

Dopo il ribasso delle stime e il conseguente tonfo in Borsa, Apple corre anche il rischio di dover ritirare tutti gli iPhone 7 e 8 dal mercato tedesco. Il provvedimento è legato alla sentenza emessa a dicembre dal tribunale di Monaco relativamente al contenzioso con Qualcomm, che accusa Cupertino di aver violato un proprio brevetto nell’uso di tecnologie legate al risparmio energetico all’interno di alcuni vecchi smartphone.