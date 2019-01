Pandora, l’app per Apple Watch consente di ascoltare la musica offline

L’ultima versione dell’applicazione Pandora per il sistema operativo iOS include una nuova funzione che potrebbe fare la gioia dei possessori di Apple Watch. Oltre a controllare la riproduzione musicale sul piccolo schermo dell’orologio smart, è ora possibile effettuare il download delle proprie canzoni preferite e continuare ad ascoltarle anche quando si è offline e non si ha un iPhone a portata di mano. Una soluzione molto comoda per chi desidera riprodurre le playlist salvate mentre si dedica alla corsa o ad altre attività all’aperto.

Non tutti possono usufruire della nuova funzione

Sfortunatamente gli utenti che utilizzano la versione gratuita dell’applicazione non potranno beneficiare della nuova funzione. Infatti, per riprodurre la musica offline è necessario essere iscritti ai servizi a pagamento Pandora Plus o Pandora Premium. Per il momento l’app di Spotify disponibile per Apple Watch non permette l’ascolto dei brani quando non si è connessi a Internet, ma è possibile che una funzionalità simile sarà introdotta in futuro. Un’altra differenza tra le due applicazioni è che Pandora sfrutta appieno lo schermo degli ultimi smartwatch dell’azienda di Cupertino, mentre Spotify è ottimizzato solo per i modelli precedenti.

Music Year in Review

Oltre a Pandora e a Spotify, un’altra applicazione dedicata alla riproduzione di brani disponibile per Apple Watch è Apple Music. Per celebrare la fine del 2018, NoiseHub ha sviluppato l’app gratuita ‘Music Year in Review’, la quale consente agli utenti del servizio musicale dell’azienda di Cupertino di visualizzare alcune statistiche interessanti relative alle canzoni che hanno accompagnato gli ultimi dodici mesi. Oltre a scoprire quali sono stati i cinque brani più riprodotti in assoluto, è possibile osservare altri grafici riguardanti il tempo dedicato al proprio artista preferito e al genere ascoltato con maggiore frequenza. Ogni singola statistica può essere condivisa sui vari social media tramite gli appositi pulsanti presenti all’interno dell’app: è un’opzione utile per non perderle e per confrontare le proprie abitudini di ascolto con quelle degli amici.