Apple affonda in Borsa e arriva a perdere il 10,01% e brucia 446 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato dal record del 3 ottobre scorso. Al momento l'azienda vale intorno ai 682 miliardi. Nelle contrattazioni che hanno preceduto l'apertura di Wall Street i titoli di Cupertino avevano perso l'8,40%. Il calo è stato innescato dalla revisione al ribasso delle stime per i ricavi in seguito al rallentamento dell'economia della Cina e della domanda di iPhone nel Paese.

Casa Bianca: “Apple farà bene con accordo commerciale Usa-Cina”

Dalla Casa Bianca arrivano però parole rassicuranti per l’azienda. Kevin Hassett, presidente del consiglio degli advisor economici, in un’intervista alla Cnn ha confermato che l’economia cinese potrebbe essere in recessione e questo potrebbe creare un rallentamento degli utili di molte società americane, ma ha aggiunto che “Apple farà bene una volta che ci sarà un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina”.

Perdite maggiori al valore di 496 delle 500 società dello S&P 500

Le perdite registrate da Apple sono maggiori al valore di 496 delle 500 società dello S&P 500, l'indice di Standard & Poor che segue l'andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. Solo quattro colossi dello S&P 500 prese singolarmente: sono infatti maggiori al valore di JPMorgan ma anche a quello di Facebook. Solo quattro colossi dello S&P 500 hanno una capitalizzazione di mercato superiore ad Apple: si tratta di Microsoft, Amazon, Alphabet e Berkshire Hathaway.

Goldman Sachs: “Apple come Nokia”

Intanto Goldman Sachs ha previsto che l’azienda di Cupertino possa essere costretta a rivedere al ribasso le stime per l'intero 2019 e l’ha paragonata all'ex colosso dei cellulari Nokia: “Apple come Nokia dipende dalla decisione dei consumatori di acquistare gli ultimi modelli dei dispositivi a disposizione: più l'economia rallenta, più la velocità dei consumatori di aggiornare i loro dispositivi rallenta”.

Il crollo di Apple fa perdere 3,3 miliardi a Warren Buffet

Tra quelli che stanno pagando il conto per il crollo di Apple in Borsa c’è anche Warren Buffet. La Berkshire Hathaway, la holding che fa capo al guru della finanza, possiede infatti 252,2 milioni di azioni della azienda di Cupertino e, con il calo del 10% del valore a Wall Street, ha perso sulla carta circa 3,3 miliardi di dollari.

Data ultima modifica 03 gennaio 2019 ore 18:01