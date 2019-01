Apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 255 punti contro i 253 della chiusura di mercoledì 2 gennaio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,71% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento di mercoledì 2 gennaio

Mercoledì 2 gennaio l'andamento del differenziale di rendimento è rimasto stabile, chiudendo a 253 punti rispetto ai 250 della chiusura dell'ultima seduta del 2018, il 28 dicembre. Piazza Affari archivia la prima seduta del 2019 sulla parità (+0,04%), rimontando nel finale dopo una giornata in territorio negativo. Deboli, anche se quasi tutte in positivo, le altre principali Borse europee: Francoforte +0,2%, Madrid (+0,46%), e Londra (+0,09%) mentre è in controtendenza Parigi a -0,87% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).