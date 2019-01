Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che conferma i 250 punti della chiusura di venerdì 28 dicembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2.72%. Piazza Affari parte negativamente e ampia le perdite, in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib cede il 2%.

L’andamento di venerdì 28 dicembre

Venerdì 28 dicembre il differenziale di rendimento, dopo un’apertura a 253 e una discesa fino a 248, ha chiuso a 250 punti base, in lieve calo dai 251 del giorno precedente, rimanendo sui minimi di settembre scorso. Nell’ultima seduta del 2018, Piazza Affari ha chiuso positivamente. Dopo un'apertura in rialzo, il trend è rimasto verso l'alto: l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,44% a 18.324 punti. Bene anche le altre principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,74% a 4.678 punti, Francoforte l'1,83% a 10.571 punti e Londra il 2,27% a 6.733 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

