Lavoro, nodi sugli ingressi extra Ue: modifiche in vista

Molte le criticità del sistema per autorizzare lavoratori extracomunitari a venire in Italia: non soddisfa le esigenze delle imprese in cerca di manodopera, ci sono nodi burocratici e, inoltre, c'è il forte sospetto di frodi. Ecco perché il governo vuole cambiare le regole ascolta articolo

Correzioni all'orizzonte per le procedure che permettono agli stranieri di venire in Italia per lavorare in modo regolare. Parliamo del cosiddetto decreto flussi, il meccanismo che stabilisce periodicamente delle quote d’ingresso di cittadini extracomunitari: circa 150 mila l’anno.

Decreto Flussi: burocrazia e imprese insoddisfatte Il sistema non funziona bene: è troppo complesso, non soddisfa le esigenze delle imprese in cerca di personale e, inoltre, c’è il forte sospetto che sia preda di truffatori. L’idea che circola nel governo è di intensificare i controlli ed eliminare il click day a livello nazionale, per passare a quelli regionali, in modo che le domande per reclutare a distanza i lavoratori siano limitate a un territorio circoscritto ed evitare le sproporzioni che si sono verificate.

La maggior parte delle domande al Sud Nelle ultime tranche la maggior parte delle richieste sono state fatte al Sud, dove ci sono meno aziende rispetto al Nord e molta più disoccupazione (per cui – in teoria – servirebbe meno manodopera straniera). Una circostanza che ha fatto accendere un faro alla magistratura, che ha individuato una serie di frodi modellate su questo schema: l’azienda richiede un lavoratore, per esempio dal Senegal, senza alcuna intenzione di dargli un posto ma chiedendogli in cambio dei soldi che gli permettono di avere il lasciapassare per il nostro Paese.