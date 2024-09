Lavoro, 200 posti nella vigilanza privata a Roma

L’opportunità di lavoro arriva dall’Istituto di Vigilanza Coopservice Spa che selezionerà guardie particolari giurate (Gpg) per la Capitale: è infatti in cerca di 200 Guardie Giurate Armate nel mondo della sicurezza e vigilanza privata da assumere entro le prossime settimane in città, che opereranno in un importante ente pubblico con più sedi a Roma

L’appuntamento di questo recruiting day è per domani, martedì 17 settembre, a Roma presso la sede Coopservice di via Marghera 32. L’opportunità di lavoro arriva dall’Istituto di Vigilanza Coopservice Spa che selezionerà guardie particolari giurate (Gpg) per la Capitale: è infatti in cerca di 200 Guardie Giurate Armate nel mondo della sicurezza e vigilanza privata da assumere entro le prossime settimane in città, che opereranno in un importante ente pubblico con più sedi a Roma. Istituto di Vigilanza Coopservice (Ivc) fa parte del gruppo Coopservice, uno dei principali operatori nella fornitura di servizi di pulizia e sanificazione, vigilanza privata, logistica e traslochi, gestione immobiliare ed efficientamento energetico con un fatturato di oltre 1 mld di euro e più di 20.000 dipendenti.

Il piano industriale di Istituto di Vigilanza Coopservice (Ivc) prevede una crescita importante entro il 2026: per far fronte allo sviluppo di business, l’azienda prevede di assumere in totale 700 addetti nel mondo della sicurezza e vigilanza privata (guardie armate, addetti ausiliari alla sicurezza, installatori e tecnici manutentori) entro i prossimi sei mesi, tramite giornate di reclutamento in varie città italiane. I nuovi inserimenti andranno a sommarsi ai quasi 3.700 dipendenti attualmente in organico.