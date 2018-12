Oggi, venerdì 28 dicembre, apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È): ha segnato 253,4 punti base, rispetto ai 251 della chiusura di ieri (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Il rendimento del decennale è pari al 2,76%. Apre in rialzo anche Piazza Affari: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,9% a quota 18.226 punti. Dopo i cali di ieri, rimbalzano le Borse europee con aperture positive: a Parigi l'indice Cac 40 guadagna lo 0,92%, il Dax di Francoforte lo 0,68%, il Ftse 100 di Londra sale dello 0,9%.

L’andamento di giovedì 27 dicembre

Giovedì 27 dicembre, il differenziale aveva aperto in rialzo a 261 punti, con un rendimento al 2,85%. Durante la giornata, poi, aveva rallentato e aveva chiuso in calo a 251 punti base, riavvicinandosi ai minimi del 27 settembre scorso toccati il 20 dicembre a 249 punti base. Il rendimento del decennale italiano era al 2,74%. Era stata una giornata in calo per Piazza Affari. In apertura l'indice Ftse Mib aveva perso lo 0,35% a 18.332 punti, per poi chiudere in discesa dell'1,81% a 18.064 punti: la Borsa di Milano ha quindi toccato il minimo dell'anno, con l'indice che non scendeva a questi minimi dal dicembre 2016 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

