Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 265 punti contro i 257 della chiusura di venerdì 21 dicembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,89%.

L’andamento di venerdì 21 dicembre

Venerdì 21 dicembre, il differenziale aveva aperto in rialzo a 252 punti contro i 250 della chiusura di giovedì 20, poi era rimasto sostanzialmente stabile durante la giornata. Lo spread ha infine chiuso a quota 257, con il rendimento salito al 2,83% dal 2,74% di giovedì 20. Anche la Borsa di Milano ha avuto una giornata quasi sempre in sofferenza e ha concluso le contrattazioni di nuovo in perdita, segnando la performance peggiore in Europa: -0,97% il Ftse Mib (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).