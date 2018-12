Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 252 punti contro i 250 della chiusura di giovedì 20 dicembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,76%.

L’andamento di giovedì 20 dicembre

Giovedì 20 dicembre lo spread ha chiuso la giornata a 250 punti base, ai minimi da fine settembre. Dopo un'apertura a 259 punti base il valore è calato durante la seduta. Ieri è stata una seduta negativa per le Borse: Piazza Affari ha terminato in forte perdita con l'indice Ftse Mib in ribasso dell'1,93% a 18.576 punti. Male anche le altre borse europee, in sofferenza all'indomani dello scivolone di Wall Street a causa del rialzo dei tassi Usa deciso dalla Fed. Madrid ha ceduto l'1,97%, Parigi l'1,78%. Francoforte in calo dell'1,44% e Londra in ribasso dello 0,8% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).